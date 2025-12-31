7.1 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Musica

Concerto di Capodanno al Teatro della Fortuna

Da stranotizie
Concerto di Capodanno al Teatro della Fortuna

Il maestro Enrico Lombardi dirigerà il concerto di Capodanno del Teatro della Fortuna, che si svolgerà alle 21 di giovedì 1 gennaio. Protagonisti dell’evento saranno, insieme al maestro Lombardi, l’Orchestra Sinfonica Rossini e il soprano Nikoletta Hertsak. L’evento è stato presentato a conclusione della conferenza stampa della Fondazione Teatro della Fortuna.

Il concerto di Capodanno sarà un bellissimo evento, con un direttore incredibile che ha diretto nei più importanti teatri italiani. Il soprano Nikoletta Hertsak e l’Orchestra sinfonica Rossini, con la direzione di Lombardi, proporranno un repertorio che spazia da Donizetti a Offenbach, da Strauss a Waldteufel e Tchaikovsky.

Il presidente Stefano Mirisola ha fornito i dati sui risultati concreti raggiunti dal teatro, che include 167 giornate di attività tra prosa, lirica, sinfonica, danza e mostre. Sono stati segnalati 53 spettacoli, 51 eventi culturali e 42 giornate dedicate ad allestimenti, prove e attività tecniche. Il teatro ha anche registrato 21 visite guidate che hanno consentito al pubblico di conoscere da vicino il teatro e la sua storia.

I dati sulla partecipazione del pubblico sono stati rilevanti, con 1.316 abbonati per la stagione di prosa e migliaia di presenze per le rassegne dedicate al teatro contemporaneo, al teatro per ragazzi e alle famiglie. La stagione lirica e sinfonica ha superato le 2.000 presenze annue, consolidando il ruolo del Teatro della Fortuna come punto di riferimento per la musica e l’opera.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Canili fuori dai parchi di Curno
Articolo successivo
Spettacolo pirotecnico a Borghetto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Toscana per la pace

Natale a Bologna

Botti di Capodanno pericolosi per cani e gatti

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.