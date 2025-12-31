Concerto di Capodanno al Teatro della Fortuna

Il maestro Enrico Lombardi dirigerà il concerto di Capodanno del Teatro della Fortuna, che si svolgerà alle 21 di giovedì 1 gennaio. Protagonisti dell’evento saranno, insieme al maestro Lombardi, l’Orchestra Sinfonica Rossini e il soprano Nikoletta Hertsak. L’evento è stato presentato a conclusione della conferenza stampa della Fondazione Teatro della Fortuna.

Il concerto di Capodanno sarà un bellissimo evento, con un direttore incredibile che ha diretto nei più importanti teatri italiani. Il soprano Nikoletta Hertsak e l’Orchestra sinfonica Rossini, con la direzione di Lombardi, proporranno un repertorio che spazia da Donizetti a Offenbach, da Strauss a Waldteufel e Tchaikovsky.

Il presidente Stefano Mirisola ha fornito i dati sui risultati concreti raggiunti dal teatro, che include 167 giornate di attività tra prosa, lirica, sinfonica, danza e mostre. Sono stati segnalati 53 spettacoli, 51 eventi culturali e 42 giornate dedicate ad allestimenti, prove e attività tecniche. Il teatro ha anche registrato 21 visite guidate che hanno consentito al pubblico di conoscere da vicino il teatro e la sua storia.

I dati sulla partecipazione del pubblico sono stati rilevanti, con 1.316 abbonati per la stagione di prosa e migliaia di presenze per le rassegne dedicate al teatro contemporaneo, al teatro per ragazzi e alle famiglie. La stagione lirica e sinfonica ha superato le 2.000 presenze annue, consolidando il ruolo del Teatro della Fortuna come punto di riferimento per la musica e l’opera.