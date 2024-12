Tony Effe terrà il suo show di Capodanno, ma non con l’organizzazione del Campidoglio. Dopo il clamore in seguito alla notizia di un possibile annullamento del concertone romano, l’artista ha confermato la sua esibizione tramite un post su Instagram. L’evento si svolgerà al Palaeur, dove il trapper aveva già ottenuto successo in un precedente concerto. La società Vivo Concerti, che gestisce gli eventi di Tony Effe, ha già riservato le date del 30 e 31 dicembre 2024 presso Eur spa, evidenziando l’intenzione di continuare a proporre eventi di grande richiamo.

Nel frattempo, il Comune di Roma si trova di fronte a una situazione complessa. Dopo il cambio di rotta di Roberto Gualtieri e la sua giunta, che hanno ricevuto un’ondata di supporto da parte di altri artisti italiani, circolano voci inquietanti riguardo all’annullamento del concertone. Attualmente, sembra che la giunta non riesca a trovare artisti disponibili per la notte di San Silvestro, né tra i musicisti italiani né tra quelli internazionali, i cui costi sono in aumento. Questa difficoltà nel reperire artisti si sta trasformando in una potenziale debacle per la programmazione del Campidoglio.

La questione è particolarmente delicata, considerando l’importanza e la visibilità di un evento come il concertone di Capodanno a Roma. L’approccio dell’amministrazione comunale ha suscitato preoccupazioni e critiche, e le cose potrebbero complicarsi ulteriormente se non si riuscisse a fare una nuova programmazione in tempi così serrati.

In sintesi, Tony Effe avrà il suo concerto di Capodanno al Palaeur, mentre il futuro del concertone del Campidoglio rimane incerto, con possibilità di annullamento in caso di ulteriori difficoltà nell’organizzazione. Questa situazione evidenzia le sfide che la giunta deve affrontare per mantenere la tradizione di eventi pubblici significativi a Roma e attirare artisti di grande richiamo. Con il tempo che stringe, le decisioni devono essere rapide e decisive per evitare una vera crisi di programmazione per la notte di San Silvestro.