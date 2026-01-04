12.4 C
Da stranotizie
Concerto di Capodanno ad Avellino

Il Festival delle Fiabe – Winter Edition prosegue ad Avellino, con gli eventi ospitati negli spazi dell’ex GIL Cinema Eliseo. Tra i prossimi appuntamenti in programma, c’è il Concerto per il Nuovo Anno, in calendario alle ore 20.00 di lunedì 5 gennaio.

La serata sarà protagonista la Sonora Junior Sax, un’orchestra composta da 60 sassofoni, diretta dal Maestro Domenico Luciano. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione straordinaria del Maestro Roberto Molinelli, figura di rilievo nel panorama musicale nazionale.

Il concerto unirà talento giovanile e qualità artistica, confermando il Festival come un’importante occasione culturale per la città e il territorio.

