Concerto di Capodanno a Venezia

Venezia ha ospitato il Concerto di Capodanno 2025-2026 al Teatro La Fenice, un evento prestigioso e atteso, giunto alla sua ventitreesima edizione. Il direttore Michele Mariotti, il soprano Rosa Feola e il tenore Jonathan Tetelman sono stati i protagonisti di questa serata. Il programma musicale si è composto di due parti, entrambe dedicate al melodramma italiano, con brani di Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Amilcare Ponchielli.

Nella prima parte, sono state eseguite le celebri sinfonie da “Semiramide” di Rossini, “Norma” di Bellini, “Don Pasquale” di Donizetti, “I Vespri siciliani” di Verdi, ma anche brani meno frequentati, quali il “Sogno” da “Guglielmo Ratcliff” di Mascagni e la “Tregenda” da “Le Villi” di Puccini. Il direttore Michele Mariotti ha cercato ed ottenuto dall’Orchestra una ricca tavolozza di colori strumentali.

La seconda parte ha visto la magnifica performance del soprano Rosa Feola e del tenore Jonathan Tetelman, insieme a quella del Coro del Teatro La Fenice, impeccabilmente preparato dal maestro Alfonso Caiani. Sono state eseguite pagine vocali particolarmente amate dal pubblico, come “Cielo e mar” da “La Gioconda” di Ponchielli e il duetto di Mimì e Rodolfo “O soave fanciulla” da “La Bohème” di Puccini, ma anche la meno ‘popolare’ “Sombre forêt” da “Guillaume Tell” di Rossini.

Il Gran Finale ha compreso i tradizionali brani che hanno galvanizzato il pubblico, come “Nessun dorma” da “Turandot” di Puccini, “Casta diva” da “Norma” di Bellini e “Libiam ne’ lieti calici” da “La Traviata” di Verdi. Il Concerto avrà tre repliche: martedì 30 dicembre, mercoledì 31 dicembre e giovedì 1 gennaio 2026. L’ultima replica sarà trasmessa in diretta da Rai1 e sarà arricchita da alcuni momenti coreografici.