10.5 C
Roma
martedì – 30 Dicembre 2025
Musica

Concerto di Capodanno a Venezia

Da stranotizie
Concerto di Capodanno a Venezia

Venezia ha ospitato il Concerto di Capodanno 2025-2026 al Teatro La Fenice, un evento prestigioso e atteso, giunto alla sua ventitreesima edizione. Il direttore Michele Mariotti, il soprano Rosa Feola e il tenore Jonathan Tetelman sono stati i protagonisti di questa serata. Il programma musicale si è composto di due parti, entrambe dedicate al melodramma italiano, con brani di Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Amilcare Ponchielli.

Nella prima parte, sono state eseguite le celebri sinfonie da “Semiramide” di Rossini, “Norma” di Bellini, “Don Pasquale” di Donizetti, “I Vespri siciliani” di Verdi, ma anche brani meno frequentati, quali il “Sogno” da “Guglielmo Ratcliff” di Mascagni e la “Tregenda” da “Le Villi” di Puccini. Il direttore Michele Mariotti ha cercato ed ottenuto dall’Orchestra una ricca tavolozza di colori strumentali.

La seconda parte ha visto la magnifica performance del soprano Rosa Feola e del tenore Jonathan Tetelman, insieme a quella del Coro del Teatro La Fenice, impeccabilmente preparato dal maestro Alfonso Caiani. Sono state eseguite pagine vocali particolarmente amate dal pubblico, come “Cielo e mar” da “La Gioconda” di Ponchielli e il duetto di Mimì e Rodolfo “O soave fanciulla” da “La Bohème” di Puccini, ma anche la meno ‘popolare’ “Sombre forêt” da “Guillaume Tell” di Rossini.

Il Gran Finale ha compreso i tradizionali brani che hanno galvanizzato il pubblico, come “Nessun dorma” da “Turandot” di Puccini, “Casta diva” da “Norma” di Bellini e “Libiam ne’ lieti calici” da “La Traviata” di Verdi. Il Concerto avrà tre repliche: martedì 30 dicembre, mercoledì 31 dicembre e giovedì 1 gennaio 2026. L’ultima replica sarà trasmessa in diretta da Rai1 e sarà arricchita da alcuni momenti coreografici.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Botti di Capodanno in Italia
Articolo successivo
Carenza di talenti in cybersecurity in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.