Concerto di Capodanno a Venezia e Vienna

Il 1° gennaio si ripropone per i telespettatori italiani il dubbio se seguire il concerto dal Teatro della Fenice di Venezia, diretto da Michele Mariotti, o appassionarsi alle melodie viennesi che Yannick Nézet-Séguin dirigerà al suo debutto al Musikverein di Vienna. La Rai proporrà entrambi gli eventi, tagliandoli per accontentare tutti: su Raiuno alle 12.20 la seconda parte del concerto veneziano e su Raidue alle 13.30 l’appuntamento viennese.

Il concerto di Capodanno della Fenice di Venezia è già sold out e garantisce il 12% del fatturato annuo del teatro, per 840mila euro. Il sovrintendente e direttore artistico Nicola Colabianchi ha spiegato che per questo concerto ha voluto dare una connotazione meno generalista, con un programma in due parti dedicate al melodramma. L’impaginato proporrà una carrellata di ouverture, intermezzi, arie e passi corali dal repertorio operistico più amato, che si concluderà con il «Va’ pensiero» dal Nabucco di Verdi e con il brindisi «Libiam ne’ lieti calici» dalla Traviata.

Il concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker dal Großer Musikvereinssaal del Musikverein di Vienna sarà diretto per la prima volta da Yannick Nézet-Séguin. Il concerto ogni anno apre simbolicamente il calendario culturale internazionale e unirà i celebri valzer, le polke e i galoppi della tradizione viennese a scelte di programma più ampie. L’evento avrà anche un valore diplomatico, con la partecipazione del presidente federale austriaco Alexander Van der Bellen e del cancelliere federale Christian Stocker.

Il programma musicale rifletterà la classica tradizione del Neujahrskonzert con composizioni della dinastia Strauss e dei loro contemporanei, affiancate da proposte meno consuete. Sono previste cinque esecuzioni assolute nella storia del Concerto, tra cui brani di Josephine Weinlich e Florence Price. Il Concerto di Capodanno sarà trasmesso in oltre 150 Paesi e seguito da circa 50 milioni di spettatori in tutto il mondo.