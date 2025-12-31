7.3 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Musica

Concerto di Capodanno a San Leo

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

La rassegna “I Colori della Musica” invita a un evento per accogliere il nuovo anno attraverso un viaggio musicale che spazia tra epoche e stili diversi, includendo repertorio lirico, jazz e musica cinematografica. Il concerto “Dal Bel Canto allo Swing” si terrà nella Sala Concerti del Palazzo Mediceo e sarà un percorso sonoro ricco di suggestioni e sorprese.

Il viaggio musicale attraversa vari stili e linguaggi, partendo dal repertorio lirico e dall’operetta, per poi spingersi nella melodia melodica italiana e internazionale, nel jazz, nelle atmosfere natalizie e nelle suggestioni delle musiche da film. I contrasti stilistici evocano emozioni intense e coinvolgenti, dall’intensità del canto operistico alla leggerezza dello swing, dalla nostalgia della musica popolare alle sonorità cinematografiche più evocative.

Il concerto vede protagonisti i solisti Mauro Montanari, tenore, e i soprani Giada Bastoni e Rosanna Lidoni, che dialogano con il pianoforte di Fabrizio Di Muro, il sassofono di Anacleto Gambarara e le tastiere di Alice Drudi. L’ensemble crea un intreccio sonoro elegante e coinvolgente, capace di accompagnare il pubblico in un’esperienza musicale ricca di colore ed emozione. L’evento è ad offerta libera e per ulteriori informazioni è possibile contattare la rassegna attraverso WhatsApp o email.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Botti di Capodanno: stop per animali e ambiente in Italia
Articolo successivo
Minacce Informatiche in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.