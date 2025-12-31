Concerto di Capodanno a San Leo

La rassegna “I Colori della Musica” invita a un evento per accogliere il nuovo anno attraverso un viaggio musicale che spazia tra epoche e stili diversi, includendo repertorio lirico, jazz e musica cinematografica. Il concerto “Dal Bel Canto allo Swing” si terrà nella Sala Concerti del Palazzo Mediceo e sarà un percorso sonoro ricco di suggestioni e sorprese.

Il viaggio musicale attraversa vari stili e linguaggi, partendo dal repertorio lirico e dall’operetta, per poi spingersi nella melodia melodica italiana e internazionale, nel jazz, nelle atmosfere natalizie e nelle suggestioni delle musiche da film. I contrasti stilistici evocano emozioni intense e coinvolgenti, dall’intensità del canto operistico alla leggerezza dello swing, dalla nostalgia della musica popolare alle sonorità cinematografiche più evocative.

Il concerto vede protagonisti i solisti Mauro Montanari, tenore, e i soprani Giada Bastoni e Rosanna Lidoni, che dialogano con il pianoforte di Fabrizio Di Muro, il sassofono di Anacleto Gambarara e le tastiere di Alice Drudi. L’ensemble crea un intreccio sonoro elegante e coinvolgente, capace di accompagnare il pubblico in un’esperienza musicale ricca di colore ed emozione. L’evento è ad offerta libera e per ulteriori informazioni è possibile contattare la rassegna attraverso WhatsApp o email.