Concerto di Capodanno a Martina Franca

Il nuovo anno si apre con la musica a Martina Franca grazie al Concerto di Capodanno organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi. L’evento si svolgerà il 1° gennaio in Piazza XX Settembre e sarà un concerto tradizionale per dare il benvenuto al nuovo anno.

La Fondazione Paolo Grassi, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Martina Franca e con il sostegno della BCC di Locorotondo, presenta l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Piero Romano, con le voci soliste del soprano Gesua Gallifoco e il baritono Guido Dazzini. Il programma del concerto sarà di ampio respiro e includerà valzer e polke della famiglia Strauss, arie d’opera fra le più celebri del repertorio lirico, come il Barbiere di Siviglia di Rossini e Don Pasquale di Donizetti, e la celebre romanza Mattinata di Ruggero Leoncavallo.

In programma anche la musica di Dmitrij Šostakovič, Emile Waldteufel, Hans Christian Lumbye con il suo Champagne Galop e Stanislao Gastaldon con Musica proibita. Il concerto si svolgerà alle ore 18 del 1° gennaio in Piazza XX Settembre a Martina Franca. Tra i brani eseguiti ci saranno anche “Largo al Factotum” dal Barbiere di Siviglia, “Pronta io son” da Don Pasquale, “Je dis que rien ne m’épouvante” e “Votre toast” da Carmen. Il concerto si concluderà con la romanza Mattinata di Ruggero Leoncavallo.