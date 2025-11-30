12.5 C
Concerto di beneficenza a Palermo

Concerto di beneficenza a Palermo

Alle ore 19:00 si esibirà l’Orchestra giovanile e il coro voci bianche APS Teatro dei Ragazzi Palermo, diretta dai maestri concertatori Pietro Anzalone, Sandra Contin e Giuseppe Polizzotto, con la maestra del Coro Voci Bianche Pia Tramontana.

Alle ore 19:30 seguirà l’esibizione del Coro polifonico “Pietro Vinci” diretto da Pia Tramontana, con Marco Lo Jacono al pianoforte, Pino Passalacqua e Roberto Sansone alle chitarre e Gianni Li Vigni alle percussioni.

Alle ore 20:30 sarà la volta dell’Ensemble d’Archi del Teatro Massimo, composto da Danele Malinverno, Niccolò Musumeci, Charlotte Fonchin, Gabriele Battaglia e Giuseppe Blanco, con la partecipazione di Gianluca Badon e Maurizio Caccamo al pianoforte, Francesca Ciccateri all’oboe e Francesco Prestigiacomo al fagotto.

Inoltre, ci saranno la partecipazione straordinaria del soprano Jessica Nuccio e dell’attrice Lavinia Pupella. Tutti i partecipanti mettono a disposizione il loro talento e tempo a titolo gratuito.

L’evento è una raccolta fondi a scopo benefico, con lo scopo di raccogliere fondi per borse di studio musicali per i giovani dell’APS Teatro dei Ragazzi Palermo e per progetti umanitari della Rotary Foundation. L’evento si tiene presso la Chiesa di San Mattia ai Crociferi a Palermo, con inizio alle ore 19:00.

