Concerto di beneficenza a Napoli

Nel cuore della cristianità partenopea e campana, si svolgerà un concerto di beneficenza per la città nel Duomo di Napoli, con l’esecuzione del Messiah di Georg Friedrich Händel. L’evento si terrà lunedì 29 dicembre alle ore 18,00 e sarà un omaggio alla musica e alla partecipazione corale, nonché un messaggio di speranza e solidarietà.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Pasquale Valerio, musicista di fama internazionale, accompagnato dal direttore del Coro “Exultate” maestro Davide Troìa e da prestigiosi musicisti. L’evento è promosso dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla Fondazione AdAstra Campania, con il patrocinio morale del Comune di Napoli e ha ricevuto il sostegno di numerosi partner e aziende.

Il concerto nasce come un dono alle proprie origini, come spiega Andrea Santoro, anima organizzativa dell’associazione AdAstra. L’idea di un grande concerto al Duomo di Napoli è nata dopo un concerto di beneficenza tenutosi nella chiesa di S. Maria della Sanità a Barra, dove il maestro Pasquale Valerio era tornato dopo una lunga assenza.

L’opera, il Messiah, è una delle più emblematiche del repertorio sacro barocco e fu composta in soli 24 giorni nel 1741. È diventato iconico in ambito mondiale nel periodo dell’Avvento e del Natale, grazie alla sua forza spirituale, alla bellezza musicale e alla capacità di unire artisti e pubblico nel momento culminante nel celeberrimo coro “Hallelujah”.

Il concerto sarà gratuito al Duomo di Napoli, simbolo religioso e casa del popolo napoletano, e tutte le donazioni raccolte saranno devolute ai bisognosi attraverso la Caritas Diocesana. L’evento intende riportare quel senso di meraviglia e partecipazione spirituale nel cuore della città, dove l’amore ed il calore umano rappresentano valori ancora più forti da vivere e condividere con chi ama l’arte.