Concerto di beneficenza a Grosseto

A Grosseto è in programma una serata-testimonianza dal titolo “La pace è una via umile, percorriamola insieme”, che si terrà domenica 18 gennaio alle 21. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà nei locali della Parrocchia Maria SS. Addolorata in via papa Giovanni XXIII 4. La serata è promossa da AVSI, un’organizzazione non governativa che opera nei contesti più fragili del mondo con progetti di cooperazione allo sviluppo, educazione e sostegno alle comunità locali.

L’evento è stato reso possibile grazie al referente territoriale Adolfo Ghiribelli, che da tempo si impegna a promuovere momenti di sensibilizzazione sui temi della pace e della solidarietà. Ospite dell’incontro sarà Gabriele Regio, responsabile AVSI per Haiti, che offrirà una testimonianza diretta su come la pace possa essere costruita ogni giorno attraverso la vicinanza alle persone, il sostegno alle comunità e il lavoro educativo.

La serata sarà arricchita da un concerto di beneficenza della Corale Puccini, diretta dal maestro Walter Marzilli, con Alessandro Mersi all’organo. Durante l’incontro sarà presentata anche la Campagna Tende AVSI, che sostiene progetti educativi, sanitari e di sviluppo in Africa, America Latina, Medio Oriente ed Europa dell’Est. La serata è aperta a tutti e rappresenta un’occasione per informarsi, ascoltare e partecipare, un momento di riflessione e condivisione per riscoprire che la pace può diventare una strada possibile da percorrere insieme.