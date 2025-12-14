La città di Pesaro si appresta a ospitare un nuovo concerto dopo il successo di quello di Giorgia, che ha attirato 8.500 persone alla Vitrifrigo Arena. Questa volta sarà la cantante italiana Annalisa a esibirsi, il 28 aprile, con il suo nuovo spettacolo “Ma noi siamo fuoco-Capitolo II – Palasport 2026”, che unisce musica, performance e scenografie per un’esperienza unica.

Annalisa, cantautrice ligure, è nota per il suo successo partendo dai talent show, in particolare da “Amici” di Maria De Filippi, e ha venduto oltre quattro milioni e mezzo di dischi, diventando una delle artiste italiane con più copie vendute. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Global Force Award ai Billboard Women in Music, un premio come Fenomeno dell’anno in Europa ai Los Angeles Music Awards, due Mtv Europe Music Award e dodici Music Awards.

Il concerto di Annalisa a Pesaro sarà il primo della cantante in città e rappresenta un altro importante appuntamento per la Vitrifrigo Arena, che si conferma meta obbligata dei grandi concerti. Il sindaco Andrea Biancani sottolinea che Pesaro è sempre più al centro della musica nazionale e internazionale e che i concerti sono un’opportunità non solo per i pesaresi, ma anche per chi lavora nella ristorazione e nel settore dell’accoglienza turistica.

La Vitrifrigo Arena ospiterà altri importanti appuntamenti nel 2026, tra cui i concerti di Olly, Renato Zero, Gianni Morandi e Blanco, e il musical “Notre Dame de Paris”.