Concerto dell’Orchestra Federiciana a Molfetta

Il concerto dell’Epifania dell’Orchestra Sinfonica Federiciana diretta dal Maestro Benedetto Grillo ha chiuso la programmazione concertistica delle festività natalizie a Molfetta. L’Orchestra ha scelto come location la Cattedrale di Molfetta dedicata a Maria Assunta in Cielo, un luogo maestoso caro ai concittadini, che è stato aperto all’evento grazie alla concessione dei padroni di casa, don Angelo e don Maurizio.

L’orchestra, con presidente il Gen. Pasquale Preziosa, vanta la presidenza onoraria del maestro Riccardo Muti, che patrocina iniziative di promozione delle orchestre e bande musicali. La prof.ssa Sara Allegretta ha ricordato come, dopo solo un anno dalla nascita, l’Orchestra abbia varcato i confini della Regione collezionando successi, grazie anche alla fusione di generazioni diverse di maestri.

Il concerto ha visto l’esecuzione di brani di Tchaikovsky, Mascagni, Strauss, un trittico meraviglioso che ha fatto volare il pensiero verso la Vienna imperiale. Il programma ha incluso valzer, polka e altri brani in un ritmo incalzante e virtuoso. Il maestro Grillo ha coinvolto il pubblico entusiasta nel Galoppo dei sospiri di Johann Strauss II.

Tommaso Regina, vice presidente dell’Orchestra Sinfonica Federiciana, ha ringraziato il pubblico per il sold out e tutti coloro che hanno reso possibile l’evento, che non ha ricevuto contributi comunali. Ha augurato altri successi e di un anno di luce, pace e serenità, insieme alla prof.ssa Sara Allegretta.