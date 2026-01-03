13.4 C
Musica

Concerto dell’Epifania a Castelpetroso

Da stranotizie
Concerto dell’Epifania a Castelpetroso

Il Santuario di Castelpetroso ospiterà il tradizionale Concerto dell’Epifania, un appuntamento sentito dalla comunità molisana e dai tanti fedeli che frequentano il Santuario dedicato alla Patrona del Molise. La serata musicale si svolgerà il 5 gennaio alle ore 18.00 nella Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso.

La serata vedrà protagonisti due cori: il Coro “PolifonicArmonia”, diretto dai Maestri Silvio Tarantelli, Fabio D’Orfeo e Annalisa Magnotta, e il Coro “Castelpetroso IN…CANTO”, diretto dal Maestro Loredana Vacca. Ad accompagnare le esecuzioni saranno Stefano Di Sisto al pianoforte e all’organo, e Marco Tamburri alle percussioni.

Il repertorio proposto guiderà il pubblico in un percorso musicale ispirato alla luce, alla contemplazione e alla gioia del tempo liturgico dell’Epifania, in armonia con la maestosità spirituale e architettonica della Basilica. L’ingresso è libero e sarà possibile seguire il concerto anche in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Basilica.

