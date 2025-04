Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: in scaletta Achille Lauro, Lucio Corsi, Brunori e Elodie

Il cast completo del Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma è stato annunciato il 28 aprile, dopo che parte della line-up era già stata rivelata all’inizio del mese. Sul palco di piazza San Giovanni saliranno artisti di spicco come Achille Lauro, Giorgia, Elodie, Lucio Corsi e Brunori Sas, tutti provenienti dal Festival di Sanremo di febbraio. L’elenco completo degli artisti, in ordine alfabetico, include anche nomi come Alfa, Arisa, Carl Brave, Gazzelle e molti altri, per un totale di oltre trenta interpreti.

La conduzione del concerto sarà affidata a Ermal Meta, Noemi e BigMama, con la presenza del professor Vincenzo Schettini, noto per il suo seguito sui social e in TV, che interverrà nel corso dell’evento.

Il Concerto del Primo Maggio si svolgerà con inizio alle 13:30, e prevede dieci ore di musica dal vivo e riflessioni su temi sociali rilevanti. Gli spettatori potranno seguire il concerto in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, con la trasmissione disponibile anche su RaiPlay e Rai Italia. La diretta di Rai 3 inizierà con un’anteprima alle 15:15 e proseguirà con diverse fasi del concerto fino a mezzanotte. Questo evento celebra la Festa dei Lavoratori ed è un’importante occasione di mobilitazione e riflessione collettiva attraverso la musica.