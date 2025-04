Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: I Cantanti Annunciati da Brunori Sas, Lucio Corsi e Gabry Ponte

Annunciati i primi 15 cantanti per il Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma, un evento organizzato da Cgil, Cisl e Uil, con direzione artistica di Massimo Bonelli e un concept incentrato su “Il futuro suona oggi”. L’intento è di catturare le voci più autentiche del panorama musicale italiano, creando un ritratto sonoro che interpreti il presente. Tra i nomi più attesi spicca Lucio Corsi, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest.

L’elenco degli artisti include: Alfa, Anna Castiglia, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Centomilacarie, Franco126, Gabry Ponte, Gaia, Giorgio Poi, I Benvegnù, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Mondo Marcio e Shablo. Il Concerto si svolgerà in Piazza San Giovanni in Laterano, onorando la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica e impegno. Quest’anno i conduttori saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, affiancati dal professore Vincenzo Schettini, noto sui social, che parteciperà con alcune incursioni sul palco.

L’obiettivo dell’organizzazione è di presentare un cast variegato che rifletta la nuova scena d’autore italiana, abbracciando diverse anime musicali come pop, elettronica, urban, cantautorato e rock. I testi delle canzoni saranno centrali per raccontare generazioni in continua evoluzione. Ulteriori nomi del cast saranno comunicati nelle prossime settimane. L’evento sarà a libero accesso e trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay e Rai Italia.