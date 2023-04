Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma: i cantanti

Concerto del Primo Maggio 2023: la lista dei cantanti che saliranno sul palco in piazza San Giovanni a Roma.

Manca sempre meno al tradizionale Concerto del Primo Maggio 2023 in piazza San Giovanni a Roma. Un evento ormai storico, che è cresciuto nel corso degli anni e che ha sempre portato sul palco grandissimi nomi, anche a sorpresa. Una consuetudine che non si è interrotta nemmeno quest’anno. Sono stati infatti in queste ore diffusi i primi nomi degli artisti che saliranno sul palco. E tra questi anche un nome importante a livello internazionale. Scopriamo insieme tutti i cantanti annunciati dagli organizzatori.

Concerto del Primo Maggio 2023: c’è Aurora

La prima protagonista ad essere annunciata è Aurora. Un grandissimo nome di fama mondiale. Cantautrice norvegese classe 1996, è uno dei grandi talenti europei degli ultimi anni e ha pubblicato da pochissimi mesi il suo terzo album in studio, The Gods We Can Touch, uno dei migliori dischi del 2022. Un lavoro già ascoltato da oltre 60 milioni di persone.

Concerto

L’artista si è già fatta conoscere negli scorsi anni grazie a una cover di un classico degli Oasis nel 2015, per poi pubblicare il suo album di debutto l’anno successivo con All My Demons Greeting Me as a Friend. Lavoro apprezzato da pubblico e critica e in grado di regalarle grande successo.

Tutti i cantanti del Concerto del Primo Maggio 2023

Oltre all’artista norvegese, sono stati svelati altri due importanti nomi degli artisti che saliranno sul palco in questa edizione del Concertone. E si tratta di due nomi sanremesi. Tornerà infatti su un palco che già l’ha vista protagonista lo scorso anno la giovane Ariete, reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo.

E con lei ci saranno anche due artisti decisamente più navigati, protagonisti del Concertone tre volte negli ultimi quattro anni. Stiamo parlando dei Coma_Cose, assoluti mattatori dell’ultimo Sanremo, in cui hanno ricevuto anche un premio importante per il miglior testo con il romantico e malinconico brano L’addio.

Di seguito il video ufficiale del brano portato nell’ultimo Festival da Fausto e California: