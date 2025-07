Concerto del Gomalan Brass Quintet al Camerino Festival 2025

Stasera, alle 21.15, l’accademia di musica Abf Corelli di Camerino ospiterà il Gomalan Brass Quintet, uno dei gruppi di riferimento nella scena musicale italiana. Questo concerto fa parte del Camerino Festival 2025, organizzato da Musicamdo, Adesso Musica e Gioventù Musicale d’Italia, in collaborazione con la Andrea Bocelli Foundation.

Fondato nel 1999, il Gomalan Brass Quintet è divenuto un’eccellenza nel panorama musicale nazionale e internazionale. Il cinque membri – Marco Pierobon e Francesco Gibellini alle trombe, Nilo Caracristi al corno, Gianluca Scipioni al trombone e Stefano Ammannati alla tuba – si sono distinti per la loro abilità tecnica e la loro capacità di intrattenere, presentando un repertorio che spazia dal Rinascimento al jazz, passando per le opere di Puccini e le melodie di Fred Buscaglione.

Il programma della serata, intitolato “Made in Italy”, celebra il patrimonio musicale nazionale attraverso una selezione di opere di autori come Verdi, Puccini, Morricone e Nino Rota. La scaletta include anche una composizione originale di Mauro Ottolini, promettendo un’esperienza musicale ricca e accessibile a tutti.

In aggiunta al concerto, mercoledì alle 17, i membri del quintetto si recheranno all’Università di Camerino e all’istituto musicale Biondi per un incontro con gli studenti, dove discuteranno del loro percorso artistico e della musica come mezzo di espressione e professione.

I biglietti per il concerto sono disponibili su CiaoTickets, al prezzo di 20 euro, ridotto a 15 per alcuni gruppi, e l’ingresso è gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni. Per ulteriori informazioni, si può contattare il numero 3312233904 o scrivere all’indirizzo [email protected].