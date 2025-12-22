15.4 C
Concerto dei Sex Pistols a Bari

Da stranotizie
Il 25 giugno all’Arena del Levante di Bari si terrà l’unica data italiana dei Sex Pistols feat Frank Carter, nell’ambito dell’Oversound Music Festival. Il concerto sarà un incontro esplosivo tra i componenti storici del gruppo punk rock, ovvero il chitarrista Steve Jones, il batterista Paul Cook e il bassista Glen Matlock, e Frank Carter, che insieme riscriveranno le regole del disordine.

Il live sarà un mix tra epoche e attitudini e porterà sul palco 50 anni di musica, con brani che hanno fatto la storia del genere musicale, come God Save the Queen e Anarchy in the U.k. I biglietti sono già disponibili su TicketOne, Vivaticket e Ticketsms.
Il concerto fa parte dell’estate rock di Bari, che comprende anche altri appuntamenti imperdibili, come l’esibizione dei Dogstar, il gruppo di Keanu Reeves, il 12 luglio sul palco della Fiera, e di Marilyn Manson il 13 luglio sempre alla Fiera del Levante.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

