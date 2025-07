Concerto dei Postalmarket: nostalgia musicale a Guastalla

L’estate guastallese continua a offrire eventi entusiasmanti, arricchendo l’atmosfera del paese con un variegato programma culturale. Tra concerti, spettacoli e altre iniziative, l’appuntamento con la musica è di particolare rilevanza.

Domani, martedì 15 luglio 2025, piazza Mazzini ospiterà il concerto dei Postalmarket, un gruppo musicale formatosi nel 2017 composto da otto membri, noti per la loro carica di energia e divertimento. L’evento, che avrà inizio alle ore 21.30, è parte della rassegna “Musica e non solo” e si inserisce nel contesto della manifestazione “Estate Estesa”, che prevede più di cento eventi estivi in tutta Guastalla.

I Postalmarket rivisitano i classici della musica italiana dagli anni ’60 ai ’90, offrendo una serata all’insegna della nostalgia. La band è rinomata per i suoi medley che fondono stili funk, rock e disco, reinterpretando i successi di artisti come Lucio Battisti, Caterina Caselli e Raffaella Carrà. L’obiettivo dello spettacolo è coinvolgere il pubblico, stimolando il canto e il ballo in un’atmosfera vivace e accattivante.

L’ingresso al concerto è gratuito, un’opportunità unica per gli appassionati di vivere un momento di grande musica italiana. Per ulteriori dettagli, gli interessati possono contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Guastalla.