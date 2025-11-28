Concerto degli Auguri a Vigevano

La Fondazione di Piacenza e Vigevano rinnova il tradizionale appuntamento con il Concerto degli Auguri, in programma sabato 13 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Cagnoni di Vigevano. Per l’edizione di quest’anno l’ospite d’eccezione sarà Silvia Mezzanotte, una delle voci più amate della musica italiana, artista di straordinaria sensibilità nota al grande pubblico anche come storica interprete dei Matia Bazar e pluripremiata al Festival di Sanremo.

Con il suo spettacolo “Le mie Regine” accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le grandi interpreti femminili che hanno segnato la storia della canzone internazionale: un viaggio a 360° che spazia da Mina a Mia Martini, rivisitando in chiave pop-rock grandi classici di Nina Simone, Gloria Gaynor e molte altre. La serata sarà introdotta dall’Orchestra Sinfonica Città di Vigevano, che accompagnerà poi Silvia Mezzanotte e la sua band durante l’intero concerto, grazie agli arrangiamenti curati dal maestro Pino De Fazio.

L’evento rappresenta un momento particolarmente atteso dalla cittadinanza, un’occasione per condividere la musica e lo spirito augurale che accompagna l’arrivo delle festività, valorizzando al contempo la ricca programmazione culturale promossa dalla Fondazione. Il vicepresidente della Fondazione, Luigi Grechi, sottolinea: «Anche per questo Natale rinnoviamo l’invito a tutta la comunità a prendere parte a un’occasione di festa e condivisione, abbracciando il valore della musica come linguaggio universale al Teatro Cagnoni, il luogo più amato della cultura vigevanese».

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria dei posti disponibili a partire dal 10 dicembre presso la biglietteria del Teatro Cagnoni, fino ad esaurimento. Informazioni sono disponibili all’indirizzo [email protected] o al numero 0381 299413.