Concerto Controvento a Genova

Una serata di musica, emozioni e riflessioni si terrà sabato 31 gennaio alle 20.45 al Teatro della Gioventù di Genova, per ricordare che anche dalle difficoltà possono nascere nuove possibilità. Il concerto, intitolato “Controvento”, vedrà protagonisti sul palco Lorenzo Isola, alias Il Cugino della Corte, e Mike Fc, e il ricavato sarà interamente devoluto a Sofia nel Cuore, l’associazione fondata per volere della genovese Sofia Sacchitelli.

La serata, presentata dal giornalista Michele Corti, alternerà momenti di leggerezza ad altri più riflessivi, con musicisti, ballerini e cantanti. Lorenzo Isola dichiara che lo spettacolo è importante e atteso, e che lui e Mike Fc hanno lavorato a lungo per renderlo possibile. Mike Fc aggiunge che partecipare a questo evento significa dimostrare che nonostante le difficoltà, l’arte e la creatività possono aiutarci a raggiungere obiettivi importanti.

L’associazione Sofia nel Cuore si dedica al sostegno della ricerca scientifica, dando supporto ai pazienti, raccogliendo fondi per studi clinici e donando strumentazioni mediche. La sorella di Sofia, Ilaria Sacchitelli, presidente dell’associazione, dichiara che hanno finanziato diversi progetti di ricerca e donato macchinari, ottenendo risultati positivi grazie al sostegno della città e delle persone a loro vicine. L’associazione si prepara a celebrare un anno ricco di iniziative, tra cui l’intitolazione di un laboratorio di ricerca in nome di Sofia e un progetto con l’ospedale Niguarda di Milano.