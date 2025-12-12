Concerto Cocoa Thrill a Lecce

Venerdì 12 dicembre, si terrà un concerto dei Cocoa Thrill. La serata si concluderà alle 22:00, in collaborazione con CoolClub, con il sostegno di Nuovo Imaie e di Puglia Culture, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Assomusica e Puglia Sounds. La band è un collettivo che intreccia sonorità globali e costruisce dal vivo un luogo condiviso, in cui la musica diventa esperienza collettiva. Il suo viaggio attraversa Africa e America Latina, guidato da ritmi afrofunk, suggestioni cumbia e groove tropicali che trasformano ogni live in una festa cosmica senza confini. Il concerto si terrà a Lecce e sarà un evento unico e coinvolgente per gli appassionati di musica. La collaborazione con CoolClub e il sostegno di Nuovo Imaie e Puglia Culture rendono questo evento speciale e di alta qualità. Il protocollo d’intesa tra Assomusica e Puglia Sounds è fondamentale per la realizzazione di questo concerto, che promette di essere un’esperienza indimenticabile per il pubblico.

