Concerto COCA PUMA: Un’Elegante Immersione nelle Suggestioni Urbane

Milano, Volvo Studio. Una serata di grande attesa per un’esperienza musicale unica. Sul palco si esibisce Coca Puma, alias Costanza Puma, un’artista romana che esplora sonorità fresche e contemporanee. Durante l’ora di performance, il pubblico viene avvolto in una narrazione sonora ricca e stratificata. Costanza, con il cappellino sugli occhi, costruisce paesaggi musicali che fondono influenze geometriche dei Kraftwerk con pulsazioni drum’n’bass, echi di hyper pop e atmosfere industriali, il tutto arricchito da richiami al nu-jazz e da una sensibilità che oscilla tra gli anni ’80 e una modernità urbana.

La sua voce è il filo conduttore di questo mosaico sonoro: eterea e sinuosa, capace di passare da sussurri magnetici a momenti di eleganza pura, mescolando sperimentazione e spontaneità. Coca Puma non si limita a eseguire la propria musica, ma traduce stati d’animo in vibrazioni, catturando il respiro della città e trasformandolo in una cosmogonia musicale lotta e affascinante. Al termine del set, rimane l’impressione di aver attraversato un universo parallelo di suoni e immagini, un’esperienza che continua a risuonare anche oltre le pareti del locale.

L’evento si conclude con una valutazione di 8,00. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il suo profilo Instagram al link: https://www.instagram.com/cocapuma/.