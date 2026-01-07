Concerto Claudio Bellato a Noli

Il 9 gennaio al Cenacolo degli Artisti di Noli si terrà il concerto del chitarrista Claudio Bellato, un musicista trasversale impegnato in molti progetti, tra cui il free Jazz, la musica per film e gli spettacoli solisti. Il 9 gennaio, accompagnato da chitarre, mandolini e altri cordofoni, toccherà svariati generi musicali, dalla tarantella al folk, fino al Jazz e alla canzone d’autore.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Il Cenacolo dell’Artista di Noli, in Largo della Repubblica, telefonando al numero 342 9957077. Il concerto inizierà alle ore 21.30. anche possibile visitare il sito web www.claudiobellato.it per ulteriori informazioni.