8.6 C
Roma
venerdì – 26 Dicembre 2025
Spettacolo

Concerto Blonde Brothers ad Asiago

Da stranotizie
Concerto Blonde Brothers ad Asiago

Dopo aver entusiasmato il pubblico con performance inedite, come il concerto in barca sui Navigli di Milano e la partecipazione a programmi televisivi di grande visibilità, i Blonde Brothers tornano a calcare il palco per un evento speciale. Martedì 29 dicembre, alle ore 21:00, il suggestivo Teatro Millepini di Asiago ospiterà un concerto che rappresenta un ritorno simbolico alle origini per il duo.

Luca e Francesco Baù, che hanno saputo fondere pop, indie e influenze internazionali, sono pronti a regalare ai loro fan una serata emozionante. L’appuntamento al Teatro Millepini, realizzato in collaborazione con il Comune di Asiago, segna una tappa importante della loro carriera, che li ha visti esibirsi in Italia e all’estero. Durante il concerto, che si preannuncia ricco di sorprese, i Blonde Brothers ripercorreranno i brani più amati dal pubblico, introducendo al contempo nuove sonorità.

I Blonde Brothers affermano: «Suonare ad Asiago è per noi un modo per restare ancorati alle nostre origini. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Asiago e tutte le persone che ci seguono in questa meravigliosa avventura musicale.»

Articolo precedente
Gospel a Brescia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.