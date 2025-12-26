Concerto Blonde Brothers ad Asiago

Dopo aver entusiasmato il pubblico con performance inedite, come il concerto in barca sui Navigli di Milano e la partecipazione a programmi televisivi di grande visibilità, i Blonde Brothers tornano a calcare il palco per un evento speciale. Martedì 29 dicembre, alle ore 21:00, il suggestivo Teatro Millepini di Asiago ospiterà un concerto che rappresenta un ritorno simbolico alle origini per il duo.

Luca e Francesco Baù, che hanno saputo fondere pop, indie e influenze internazionali, sono pronti a regalare ai loro fan una serata emozionante. L’appuntamento al Teatro Millepini, realizzato in collaborazione con il Comune di Asiago, segna una tappa importante della loro carriera, che li ha visti esibirsi in Italia e all’estero. Durante il concerto, che si preannuncia ricco di sorprese, i Blonde Brothers ripercorreranno i brani più amati dal pubblico, introducendo al contempo nuove sonorità.

I Blonde Brothers affermano: «Suonare ad Asiago è per noi un modo per restare ancorati alle nostre origini. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Asiago e tutte le persone che ci seguono in questa meravigliosa avventura musicale.»