Concerto Bernstein Britten al Teatro Regio Torino

Il concerto “ONDE” del Teatro Regio di Torino ha visto l’Orchestra e il Coro del teatro diretti da Wayne Marshall. Protagonisti anche il Maestro del Coro Piero Monti e solisti come Amelia Volta, Giulia Ghirardello, Roberta Garelli, Bekir Serbest e Lorenzo Battagion.

Il programma ha accostato musiche di Leonard Bernstein e Benjamin Britten. La prima parte ha proposto i “Chichester Psalms” di Bernstein, eseguiti dal Coro in ebraico e aramaico con la voce bianca di Amelia Volta. A seguire, le tre danze da “Fancy Free” hanno coinvolto il pubblico con ritmi vitali. Senza intervallo, è iniziata la parte dedicata a Britten con la Passacaglia da “Peter Grimes”, dall’atmosfera tragica e dalla viola solista di Enrico Carraro. I “Four Sea Interludes” dello stesso opera hanno offerto un ricco colore orchestrale, pur nel clima marino e severo.

Il bis ha presentato l’Ouverture da “Candide” di Bernstein, bilanciando gli umori contrastanti della serata. L’esecuzione di Wayne Marshall e dell’Orchestra del Teatro Regio è stata apprezzata dal pubblico, con particolare rilievo per gli ottoni e gli strumentini.