Concerto benefico a Lecce

Il concerto benefico NiteCity for Children si svolgerà anche quest’anno, con l’obiettivo di donare un nuovo cardiotocografo al reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. L’iniziativa è organizzata dalle associazioni Angeli di Quartiere, Figli in Paradiso – Ali tra cielo e terra e Associazione Lorenzo Risolo, in collaborazione con NiteCity.

Il cardiotocografo è uno strumento fondamentale per il monitoraggio del benessere fetale e materno durante la gravidanza e il travaglio, e rappresenta un investimento concreto nella qualità dell’assistenza offerta alle pazienti del reparto. Il primario del reparto, dott. Fabrizio Totaro Aprile, ha espresso la sua gratitudine per la donazione, sottolineando l’importanza di questo strumento per migliorare la qualità dell’assistenza e garantire un monitoraggio più accurato e tempestivo per le future mamme e i loro bambini.

La serata del concerto NiteCity for Children sarà un’intreccio di emozione, solidarietà e impegno civile, con la partecipazione di Cicky Forchetti. Durante il concerto, in programma sabato 20 dicembre al Teatro Apollo di Lecce, sarà conferito il Premio ai 50 anni di carriera al Canzoniere Grecanico Salentino, un riconoscimento a chi, attraverso la musica, ha raccontato al mondo le passioni della terra salentina. Il Canzoniere Grecanico Salentino è noto per aver saputo far battere i cuori e portare la tradizione salentina oltre ogni confine.