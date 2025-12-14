9.4 C
Concerto benefico a Cuneo

L’evento Eclysse Italian Pink Floyd Show si è svolto con successo sabato 6 dicembre al Teatro Toselli, con la presenza di 478 persone. L’obiettivo dell’evento era duplice: far conoscere il valore dell’Associazione Voglia di Crescere, legata alla Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Cuneo, e raccogliere fondi per contribuire all’acquisto di una nuova autoambulanza per il Reparto della TIN.

Gli organizzatori dell’evento, Francesco Corsetta e il presidente dell’Associazione Teatrando Millenium Gianfranco Martinengo, hanno presentato la serata insieme al primario della TIN, Andrea Sannia, e al vice presidente dell’associazione Giampiero Sabena. L’incasso e il contributo dei privati, nonché delle aziende Massucco, Gamma Computer e Il Podio Sport, hanno coperto tutti i costi per la realizzazione del concerto e permetteranno di donare 2.000 euro all’Associazione Voglia di Crescere.

