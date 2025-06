Concerto Bach e Händel: Musica Barocca a Settimo Torinese

Antiqua 2025, con il titolo “Musica senza tempo, passione senza fine”, proseguirà il 14 giugno alle 21.15 a Settimo Torinese, presso la chiesa di Santa Croce. La rassegna di musica antica, organizzata dall’Accademia del Ricercare, festeggia la sua trentesima edizione. L’evento ha ricevuto un ampio sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale, della fondazione ECM, della Regione Piemonte, della Fondazione CRT e del Ministero dei Beni Culturali, permettendo l’offerta di concerti di alta qualità.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni o prenotazioni, è possibile contattare la segreteria all’indirizzo [email protected] o visitare il sito web ufficiale. Durante il concerto, l’Accademia Del Ricercare presenterà “J. S. Bach – G.F. Haendel. Due geni con destini diversi”, eseguendo opere di entrambi i compositori.

Il programma include la Suite per orchestra N. 1 in do minore BWV 1066 e la Suite per orchestra N. 3 in re maggiore BWV 1068 di Bach, e i Concerti Grossi Op. 3 N. 1 e N. 2 di Händel, agli interpreti come Arianna Zambon (oboe) e altri musicisti di spicco.

La nota di sala analizza il confronto tra le vite e le opere di Bach e Händel, evidenziando le loro differenze stilistiche e culturali. La musica di Bach si distingue per la sua sobrietà e religiosità, mentre Händel è noto per la sua brillantezza e la produzione più pubblicitaria. Entrambi hanno influenzato profondamente la musica barocca, ma in modi distinti. La rassegna mette in luce queste diversità attraverso la selezione delle opere eseguite.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.torinotoday.it