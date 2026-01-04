14 C
Concerto Augurale d’Epifania in Versilia

Il tradizionale “Concerto Augurale d’Epifania” promosso dalla Sezione Versilia Storica “Luigi Santini” dell’Istituto Storico Lucchese torna per la decima edizione. Questo traguardo rappresenta un appuntamento atteso e condiviso dalla comunità versiliese.

Il concerto, a ingresso libero, si terrà al Teatro Scuderie Granducali e aprirà il programma delle iniziative del nuovo anno organizzate dall’associazione. Gli artisti presenti saranno la Corale Lirica Versiliese diretta da Elisabetta Guidugli, Ettore Tarabella, Alessandro Pellegrini, Nina Rillo, Sandro Paoli, Mattias Leonida Festa, Dino Mancino, Maddalena e Matilde Silicani, Lorenzo Matteoni e Luca Mannini, con la presentazione di Martina Sartoni ed Enrico Baldi.

Il programma del concerto spazierà dalla musica classica alla lirica, dall’operetta al rock, dalle colonne sonore al cantautorato. Secondo il direttore Melania Spampinato, il concerto rappresenta lo spirito più profondo del percorso della Sezione, in quanto la storia non è soltanto studio e ricerca, ma anche condivisione, relazione e restituzione alla comunità del patrimonio culturale. Il concerto sarà un momento di augurio collettivo e un segno di apertura verso il territorio.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

