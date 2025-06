Concerto Acustico: Magia della Musica con Monia Santoni

Monia Santoni e Franco Dal Mas si esibiranno in un concerto acustico che promette di incantare il pubblico con un’armoniosa fusione di voce e fisarmonica. L’evento, che si terrà in un’ambiente intimo e accogliente, offrirà reinterpretazioni di classici italiani e internazionali, eseguiti con passione e maestria.

Monia Santoni, cantante romana ma veronese di adozione da vent’anni, vanta oltre trent’anni di esperienza nel mondo musicale, iniziando come corista per poi affermarsi come solista. Ha collaborato con artisti di fama, tra cui la cantante internazionale Brenda Pretorius e ha fatto parte del coro dell’orchestra di Ennio Morricone. A Verona, ha lavorato con nomi noti come David Cremoni, Simone Guiducci e Jimmy Blake. Attualmente, è anche direttrice artistica del progetto Sanremo Story e ha formato il The Akustika Trio con Franco Dal Mas e Marco Riolfi.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 045 590367 o inviare un SMS al 339 4687981.

