Concerto “Abitare il Canto” ad Amelia

Il concerto di canti a cappella “Abitare il Canto” si terrà il 4 e 5 gennaio ad Amelia, sotto la direzione artistica di Hanna M. Civico. Il tema del concerto è la devozione per la natura, la vita agricola e comunitaria, e la sacralità del cosmo, esplorati attraverso poesia, fonemi e atmosfere musicali e sonore che richiamano il Mediterraneo antico.

Il concerto è il risultato di una ricerca di comunità che mira a rifunzionalizzare il canto della tradizione orale del vecchio mondo contadino italiano in ambienti significativi dal punto di vista architettonico, storico e naturalistico. Il concerto si svolgerà dall’alba al tramonto e le persone sono invitate a sostare e immergersi nella contemplazione della risonanza per il tempo che vorranno.

Il gruppo cantante è una comunità temporanea e diffusa, composta da professionisti e amanti del canto e della ricerca musicale/vocale provenienti da diverse regioni italiane. La scaletta dei brani verrà ripetuta consecutivamente varie volte durante la giornata secondo scelte interne.

Il 4 gennaio, il concerto sarà itinerante e si svolgerà in diversi luoghi della città, come il Lago Vecchio, la Pinacoteca e il Museo Archeologico, le Cisterne Romane e Palazzo Venturelli. Il 5 gennaio, invece, si terranno approfondimenti a Palazzo Petrignani e Avamposto, con un workshop di Deep Listening con Diana Lola Posani e un talk con Hanna M. Civico.

Il workshop di Deep Listening è una pratica sviluppata dalla compositrice Pauline Oliveros per raggiungere una piena connessione con se stessi e col mondo a partire dalla percezione consapevole di ogni suono, corpo e pensiero. Diana Lola Posani è un’artista del suono, curatrice indipendente e facilitatrice di Deep Listening, che ha promosso l’importanza dell’ascolto tra professionisti della musica e non con seminari e laboratori in diverse istituzioni culturali. Il concerto e gli approfondimenti sono realizzati in collaborazione con diversi soggetti partner, tra cui il Museo Archeologico di Amelia, Palazzo Venturelli Residenza D’Epoca e il Comune di Amelia.

