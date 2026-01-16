Concerto a San Massimo con musiche di Vivaldi

Domenica 25 gennaio alle 17.30 nella cappella universitaria San Massimo si terrà un concerto della rassegna “Musica a San Massimo”. Il quartetto musicale barocco sarà composto da Piero Toso, Serena Bicego ai violini, Paolo De Rosso e Luca Zanetti alle viole, Fernando Sartor al violoncello e Francesco Finotti all’organo e clavicembalo.

I solisti saranno Chiara Mario al flauto.

Il concerto includerà musiche di Gambini, Vivaldi e Händel.

L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

