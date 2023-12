concerto a Reggio Emilia con brani mai cantati dal vivo

Il cantautore romano ha deciso di proporre alcuni brani che mai prima aveva eseguito dal vivo. Ad accompagnarlo una band d’eccezione.

Il concerto di Max Gazzè a Reggio Emilia non è stato solo musica: il suo nuovo tour, battezzato Amor Fabulas – Preludio, può essere considerato quasi un trattato filosofico nel quale, alle canzoni, si uniscono anche pensieri e parole.

Max Gazzè: il concerto a Reggio Emilia

Ad accogliere il pubblico arrivato per assistere allo show c’era uno schermo: le immagini suggestive, come L’Onda di Hokusai, hanno invaso la platea e i palchi del suggestivo Teatro Valli di Reggio Emilia. “Quanto resta della notte? Siamo ancora vivi dietro questi schermi? Abbiamo perso il senso del grave o forse abbiamo perso il senso”, questo l’incipit del concerto.

Questo parole sono state accompagnate dall’immagine di un bambino sull’altalena che poi cede il posto a un mare tormentato, come forse sono le nostre coscienze in questa epoca di incertezze. Piccola pausa di riflessione, poi lo spettacolo inizia sulle note di L’Epica della Guerra“, “Sarà Papà” e “Che c’è di male” accompagnate da immagini di orologi: un invito a non sprecare il nostro tempo che per l’artista è il nostro bene più prezioso.

La band che ha accompagnato Max Gazzè

Poi il velo viene fatto cadere in modo scenografico, si apre il sipario e sul palco compare Max Gazzè è al centro col suo basso rosso. Viene subito presentata dall’artista la band composta da: Cristiano Micalizzi (batteria), Daniele Fiaschi (chitarra), Clemente Ferrari (tastiere), Max Dedo (fiati), Greta Zuccoli (cori e arpa) e Nicola Molino (vibrafono). Prima di iniziare ufficialmente, Gazzè ha fatto i complimenti alla bellezza del teatro Valli e ha anticipato che “molte canzoni non sono mai state fatte live prima di questo tour“, come ad esempio “Niente di nuovo” parte elettrica.

Il concerto è proseguito con moltissimi momenti spettacolari. Il finale è stato affidato ad alcuni dei brani più noti e riprodotti dell’artista romano: dopo Comunque Vada, che libera la voce sontuosa di Greta Zuccoli, arrivano Ti sembra normale, La vita com’è, Sotto Casa e Una musica può fare.