Concerto a Orvieto

La Stagione Musicale “Insieme, nel Segno della Musica” riprende con i suoi concerti, grazie alla collaborazione tra la Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole”, l’UNITRE – Università delle Tre Età e l’Istituto Storico Artistico Orvietano, con la direzione artistica del Maestro Riccardo Cambri.

Domenica 25 gennaio, alle ore 17, presso il Ridotto del Teatro Mancinelli andrà in scena il lavoro musicale e teatrale “La Custodia”, con il testo di Alberto Romizi e le musiche di Lamberto Ladi e Patrizio Dominici. Un recital originale che unisce la voce narrante di Alberto Romizi alle sonorità calde e improvvisative del jazz, in un dialogo emozionante tra parole e note. Ad accompagnarlo saranno Lamberto Ladi al sax, Patrizio Dominici alla chitarra e Paolo Cherubini alle percussioni.

Insieme daranno vita a un percorso artistico che intreccia racconto e musica, evocando immagini, emozioni e riflessioni sul tema della custodia, intesa come cura, memoria e relazione con sé stessi, con gli altri e con il mondo. L’evento, ad ingresso libero, è reso possibile grazie al sostegno del Comune di Orvieto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.

L’iniziativa vede inoltre la collaborazione della Nuova Biblioteca Pubblica “Luigi Fumi”, Lions Club International, Rotary Club, Teatro Mancinelli e Filarmonica “Luigi Mancinelli”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e si consiglia la prenotazione al numero 3387323884 o dal sito www.musicaorvieto.it.