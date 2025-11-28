Concerto a Matera

8.5 C
Sabato 29 novembre alle ore 20 nella Chiesa di San Francesco da Paola a Matera si terrà il concerto “Colori e Suoni fra ‘800 e ‘900” con il soprano Nicoletta Guarasci e l’organista Luigi Vincenzo, nell’ambito della rassegna Prospettive Music Festival di Associazione Rocco D’Ambrosio e Lams.

Il duo “Guarasci – Vincenzo” propone un concerto per soprano e organo che accompagnerà il pubblico tra i massimi autori d’Opera italiani e non solo, con musiche di Fauré, Rossini, Verdi, Bellini, Puccini, Satie e Mascagni. L’ingresso al concerto sarà libero.

Nicoletta Guarasci, soprano, ha conseguito il diploma di canto con il massimo dei voti e la lode presso il conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria. Ha studiato con il noto soprano Gabriella Tucci e si è perfezionata con il Maestro Bruno Praticò nel repertorio rossiniano e d’agilità. Ha partecipato a numerosi concerti e festival, ottenendo grande successo di pubblico e critica.

Luigi Vincenzo, organista, ha conseguito il diploma accademico di I livello in organo al Conservatorio di Cosenza e la laurea di II livello in Organo presso il Conservatorio “F. Morlacchi”di Perugia. Ha approfondito lo studio del repertorio organistico e si è esibito in diverse chiese e festival in Italia e all’estero, collaborando con importanti istituzioni musicali. Attualmente continua la sua intensa attività concertistica in Italia e all’estero.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

