14.4 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Musica

Concerto a Matera ispirato a Thomas Mann

Da stranotizie
Concerto a Matera ispirato a Thomas Mann

Questa sera nel Palazzo Viceconte a Matera è stato proposto al pubblico il concerto “Thomas Mann 150 – Storia di un’anima venduta”, un melologo per ensemble e voce recitante in prima esecuzione assoluta. La musica è stata composta da Riccardo Panfili, il testo è di Sandro Cappelletto e si basa liberamente sul Doktor Faustus di Thomas Mann, con Sandro Cappelletto come voce recitante. L’Ensemble dell’Orchestra di Matera e della Basilicata ha eseguito il concerto sotto la direzione di Giovanni Pompeo.

Il concerto è stato inserito nella rassegna Prospettive Music Festival di Lams Matera e Associazione Rocco D’Ambrosio. La prima esecuzione assoluta del melologo “Storia di un’anima venduta” è stata affidata al compositore contemporaneo Riccardo Panfili e si basa su testi di Sandro Cappelletto ispirati al Doctor Faustus di Thomas Mann. L’Ensemble dell’Orchestra di Matera e della Basilicata ha partecipato al concerto sotto la direzione di Riccardo Panfili e comprendeva i musicisti Carmine Scarpati al violino I, Francesco Peverini al violino II, Paolo Messa alla viola, Giuseppe Grassi al violoncello, Alessandro Monitillo al clarinetto e clarinetto basso, Nunzio Pietrocola alle percussioni e Liubov Gromoglasova al pianoforte.

Il concerto ha fatto parte della rassegna Prospettive Music Festival organizzata da Lams Matera e Associazione Rocco D’Ambrosio.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Animali domestici in Italia
Articolo successivo
CineMoi rivista di critica cinematografica in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.