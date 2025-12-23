Concerto a Matera ispirato a Thomas Mann

Questa sera nel Palazzo Viceconte a Matera è stato proposto al pubblico il concerto “Thomas Mann 150 – Storia di un’anima venduta”, un melologo per ensemble e voce recitante in prima esecuzione assoluta. La musica è stata composta da Riccardo Panfili, il testo è di Sandro Cappelletto e si basa liberamente sul Doktor Faustus di Thomas Mann, con Sandro Cappelletto come voce recitante. L’Ensemble dell’Orchestra di Matera e della Basilicata ha eseguito il concerto sotto la direzione di Giovanni Pompeo.

Il compositore contemporaneo Riccardo Panfili ha composto la musica, con testi di Sandro Cappelletto ispirati al Doctor Faustus di Thomas Mann. L'Ensemble dell'Orchestra di Matera e della Basilicata comprendeva i musicisti Carmine Scarpati al violino I, Francesco Peverini al violino II, Paolo Messa alla viola, Giuseppe Grassi al violoncello, Alessandro Monitillo al clarinetto e clarinetto basso, Nunzio Pietrocola alle percussioni e Liubov Gromoglasova al pianoforte.

