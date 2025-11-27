Concerto a Lecco con Čajkovskij e Rachmaninov

Il teatro della Società di Lecco tornerà a essere un punto di riferimento culturale della città con la cerimonia di inaugurazione del rinnovato teatro, che si terrà sabato 29 novembre. La cerimonia sarà arricchita da un concerto con musiche di Čajkovskij e Rachmaninov, eseguite dall’Orchestra Sinfonica di Milano e dirette da Emmanuel Tjeknavorian.

Il concerto includerà il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 di Pëtr Il’ič Čajkovskij e la Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27 di Sergej Rachmaninov. L’Orchestra Sinfonica di Milano ha un legame storico con il teatro, essendo stata una delle orchestre che ha contribuito a dare vita alle stagioni sinfoniche della città.

Il direttore del concerto sarà il trentenne austriaco Emmanuel Tjeknavorian, che vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo diretto numerose importanti orchestre in tutto il mondo. Per l’esecuzione del Concerto in re maggiore di Čajkovskij, Tjeknavorian sarà affiancato dal violinista siciliano Andrea Obiso, violino di spalla dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 di Čajkovskij è una composizione molto difficile e fu inizialmente rifiutato da due grandi violinisti dell’epoca, Iosif Kotek e Leopold Auer. Fu eseguito per la prima volta a Vienna nel dicembre del 1881 dal violinista Adol’f Brodskij e successivamente divenne un capolavoro del repertorio violinistico.

Diversa è la storia della Sinfonia n. 2 di Rachmaninov, che fu eseguita per la prima volta il 26 gennaio del 1908 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo e ricevette importanti apprezzamenti, tra cui quello del grande Gustav Mahler. La sinfonia è caratterizzata da una ricchezza di temi e melodie affascinanti e si inserisce nella tradizione del post-romanticismo, stabilendo un forte legame fra creatività, espressività e comunicazione. Il concerto di inaugurazione del rinnovato Teatro della Società di Lecco si terrà alle 17 di sabato 29 novembre e sarà un evento a invito.