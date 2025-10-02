Concerto a Isernia: MalembEvolution per la Festa dell’Unità

Venerdì sera, Isernia ospiterà un concerto in occasione della Festa dell’Unità. Il gruppo musicale MalembEvolution si esibirà in Piazza Trento e Trieste alle 22.30, aprendo la manifestazione che sarà preceduta da un convegno con il presidente della regione Campania, in programma alle 21.00.

I MalembEvolution, fondati nel giugno del 1980, si sono da sempre ispirati alle melodie e ai ritmi del Sud America. Nel corso degli anni, hanno conquistato un buon seguito, esibendosi in numerosi concerti in Molise e in altre piazze italiane. Hanno preso parte al 6° Festival della Canzone, dove hanno raggiunto la finale e ricevuto il premio “Critica” da RETE 105 NETWORK.

Nel 1990 il gruppo ha pubblicato il suo primo album, “Hasta Cuando”, contenente brani originali e successi internazionali. Successivamente, nel 1994, hanno partecipato al Festival Internazionale della Musica Sudamericana, condividendo il palco con i migliori gruppi del mondo.

Nel 2003 è uscito il CD “Tiempo Nuevo”, che presenta dieci brani innovativi, e nel 2005 è stata distribuita una ristampa con dodici tracce. Nel 2016, pur mantenendo le radici sudamericane, il gruppo ha iniziato a esplorare sonorità FolkRock, arricchendo il proprio repertorio con influenze etniche, da cui deriva il nome MalembEvolution.

Il concerto includerà brani di musica popolare cilena, come quelli degli Inti-Illimani, oltre a nuove proposte musicali. La formazione del gruppo è composta da quattro strumentisti e una cantante solista, con strumenti come flauti, percussioni e chitarra. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i loro profili su YouTube e Instagram, oltre al sito Facebook.