Concerto a Gorizia: Note del Timavo

La 38esima edizione di “Note del Timavo – Tango da Pensare” si prepara a chiudere il suo calendario con un importante appuntamento musicale. L’evento si terrà sabato 17 gennaio alle 20.30 al Kulturni center Lojze Bratuž di Gorizia. La serata inizierà con l’esibizione di alcuni vincitori delle categorie pianoforte e fisarmonica del Concorso Talento Contemporaneo FVG, selezionati per rappresentare la sezione classica. Successivamente, dopo una breve introduzione intitolata “Andamenti liberi… tempere sfumate tra il mondo classico, tango e jazz”, sarà la volta del pianista e compositore Pasquale Stafano, che si esibirà nel concerto “Roots”. Questo evento unisce giovani talenti e artisti affermati, confermando la vocazione della rassegna a valorizzare diversi linguaggi musicali e contaminazioni stilistiche.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

