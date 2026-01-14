Concerto a Gioia del Colle

La stagione teatrale del Teatro comunale Rossini di Gioia del Colle prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica. Domenica 18 gennaio, alle ore 19.00, il palcoscenico del Rossini ospiterà Federico Pische e Hyunji Kim nel “Doppel Konzert” per pianoforte, un incontro musicale di alto profilo che mette in dialogo due interpreti di riconosciuto talento in un repertorio capace di unire rigore tecnico e intensa espressività.

L’evento rientra nel programma della ventunesima edizione di “Legature”, rassegna curata dall’Associazione Musicale Daniele Lobefaro, che propone cinque appuntamenti, tutti in programma di domenica alle ore 19.00. Con “Legature”, il Teatro Rossini rinnova la propria vocazione a essere luogo di incontro tra linguaggi, generazioni e sensibilità artistiche, offrendo al pubblico esperienze culturali di qualità all’interno di una stagione che intreccia prosa, musica e danza.

Sono disponibili abbonamenti a 5 concerti al prezzo di 25 euro intero e 20 euro ridotto per scuole e abbonati alla stagione teatrale. I singoli biglietti hanno prezzi variabili a seconda della posizione: platea e palchi centrali 1° ordine 10 euro intero e 8 euro ridotto, 1° ordine laterali 10 euro intero e 8 euro ridotto. La riduzione è prevista per studenti, abbonati alla stagione teatrale e over 65, mentre per alunni tra 6 e 11 anni il biglietto costa 5 euro.

Per informazioni e acquisto di abbonamenti e biglietti, il botteghino del Teatro comunale Rossini sarà aperto venerdì 16 gennaio dalle 17:00 alle 19:00 e domenica 18 gennaio a partire dalle 18:00. I biglietti sono anche disponibili sul sito di Vivaticket.