Ticketmaster sta pensando di riprendere i concerti al più presto, facendo entrare solo gli spettatori già vaccinati o con tampone negativo effettuato poco prima del live.

I concerti riprenderanno, così come i festival. E lo faranno molto presto, stando alle intenzioni trapelate da Ticketmaster. Secondo quanto riferito da Billboard, la nota società di vendita dei biglietti starebbe pensando di far riprendere i live con l’esclusiva partecipazione di persone non contagiose in alcun senso. In particolare, l’ingresso sarebbe riservato solo ai vaccinati o alle persone con tampone negativo effettuato nei giorni precedente l’evento.

Concerti solo per vaccinati e ‘tamponati’

Concerti e festival nella prossima estate, o ancora prima? Possibile. Le notizie degli ultimi giorni, con la società Pfizer (ma anche la Russia) pronti a immettere sul mercato il vaccino contro il Covid, lasciano ben sperare circa possibilità di riprendere le attività di musica dal vivo molto presto. Ma solo a determinate condizioni.

concerto

Secondo quanto riportato da Billboard, Live Nation Entertainment e Ticketmaster starebbero pensando di permettere l’ingresso solo alle persone già vaccinate, o a quelle che hanno effettuato un tampone, con esito ovviamente negativo, 48 o 72 ore prima dell’evento.

Come funzionerebbero i concerti solo per vaccinati

Per rendere possibili live con controlli così restrittivi, sarà resa disponibile un’app: una volta acquistato l’evento, lo spettatore dovrà dimostrare di essere vaccinato o negativo al tampone con il coinvolgimento di servizi digitali come Clear Health Pass o IBM’s Digital Health Pass. Grazie a questi servizi, l’utente avrà a disposizione una sorta di carta d’identità clinica che permetterà di usufruire di tutti i servizi attraverso un codice QR da mostrare agli eventi per poter partecipare.

Non sarà tutto rapido e vecole come prima, ma qualcosa si muove, e anche nell’ambito dell’industria dei live, e quindi della musica, si spera che la fase più dura possa essere presto lasciata alle spalle.