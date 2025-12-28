Concerti per Tastiera di Bach in Sicilia

La rassegna “Giarre Città Educativa” prosegue con il progetto culturale promosso dal Comune di Giarre e dall’Istituto Culturale Musicale Italiano A. Scarlatti. Il secondo appuntamento della rassegna si svolge in un percorso culturale che attraversa il territorio e dialoga con alcune delle sue sedi monumentali più significative.

“I Concerti per Tastiera di J.S. Bach” rappresentano un evento di raccordo tra due importanti rassegne musicali: il concerto si terrà domenica 28 dicembre alla Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena di Catania, chiudendo la V edizione del Festival ‘Musica e Monumento’, e lunedì 29 dicembre alla Chiesa Madre di Giarre come secondo appuntamento ufficiale di Giarre Città Educativa. L’Orchestra Sinfonica Italiana sarà affiancata da un parterre di pianisti di assoluto rilievo nel panorama nazionale e internazionale.

Il Festival “Musica e Monumento” coniuga la grande tradizione musicale con alcuni dei più importanti luoghi monumentali della città, valorizzando il patrimonio storico-artistico attraverso il linguaggio universale della musica. La scelta della Chiesa Madre di Giarre come sede dell’evento del 29 dicembre intende sottolineare il legame tra patrimonio spirituale, artistico e funzione educativa della cultura.

La rassegna Giarre Città Educativa proseguirà con il concerto “Da J.S. Bach a G. Gershwin” del maestro Vincenzo Balzani, le esibizioni dei vincitori del Concorso Musicale “Regina Margherita” e si concluderà con il recital “La voce del violoncello” affidato al violoncellista Cristian Barraco. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito fino a esaurimento posti.