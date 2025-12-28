6.3 C
Roma
domenica – 28 Dicembre 2025
Musica

Concerti per Tastiera di Bach in Sicilia

Da stranotizie
Concerti per Tastiera di Bach in Sicilia

La rassegna “Giarre Città Educativa” prosegue con il progetto culturale promosso dal Comune di Giarre e dall’Istituto Culturale Musicale Italiano A. Scarlatti. Il secondo appuntamento della rassegna si svolge in un percorso culturale che attraversa il territorio e dialoga con alcune delle sue sedi monumentali più significative.

“I Concerti per Tastiera di J.S. Bach” rappresentano un evento di raccordo tra due importanti rassegne musicali: il concerto si terrà domenica 28 dicembre alla Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena di Catania, chiudendo la V edizione del Festival ‘Musica e Monumento’, e lunedì 29 dicembre alla Chiesa Madre di Giarre come secondo appuntamento ufficiale di Giarre Città Educativa. L’Orchestra Sinfonica Italiana sarà affiancata da un parterre di pianisti di assoluto rilievo nel panorama nazionale e internazionale.

Il Festival “Musica e Monumento” coniuga la grande tradizione musicale con alcuni dei più importanti luoghi monumentali della città, valorizzando il patrimonio storico-artistico attraverso il linguaggio universale della musica. La scelta della Chiesa Madre di Giarre come sede dell’evento del 29 dicembre intende sottolineare il legame tra patrimonio spirituale, artistico e funzione educativa della cultura.

La rassegna Giarre Città Educativa proseguirà con il concerto “Da J.S. Bach a G. Gershwin” del maestro Vincenzo Balzani, le esibizioni dei vincitori del Concorso Musicale “Regina Margherita” e si concluderà con il recital “La voce del violoncello” affidato al violoncellista Cristian Barraco. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito fino a esaurimento posti.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Cagnolina abbandonata nel canile di Nocera Inferiore cerca una casa
Articolo successivo
Brokeback Mountain al Teatro di Cosenza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Chutney di Kate Middleton

Proteste agricole a Bruxelles

Cybersecurity in Italia

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.