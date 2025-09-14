25.9 C
Concerti nelle Marche: eventi imperdibili del weekend

Da StraNotizie
Il weekend offre un ricco programma di eventi nelle Marche, dal 12 al 14 settembre. Tra le manifestazioni spicca il Vallesina Motorshow, che include anche una Festa della Birra, promettendo divertimento per tutti.

In tutta la regione si terranno diverse sagre, dove i visitatori potranno assaporare i piatti tipici locali. Non mancheranno concerti dal vivo che offriranno momenti di musica e intrattenimento, con artisti emergenti e band locali.

Le rievocazioni storiche animeranno alcuni borghi, permettendo di immergersi nella cultura e nelle tradizioni marchigiane. Gli spettacoli dal vivo arricchiranno ulteriormente la scena culturale del fine settimana, attirando famiglie e turisti.

Insomma, il weekend nelle Marche si preannuncia ricco di attività per soddisfare ogni tipo di pubblico.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

