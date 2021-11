I concerti delle star della musica mondiale in Italia 2022: tutte le date confermate fino a questo momento.

Mancano ancora due mesi all’inizio del 2022, ma una cosa sembra certa: il prossimo anno potrebbe essere quello del vero ritorno alla normalità, specialmente per il mondo della musica. Sono tantissimi infatti i concerti già organizzati per il prossimo anno. E non solo da parte di grandi artisti italiani, ma anche di vere superstar internazionali. Da Elton John ai Metallica, tantissime leggende viventi della musica mondiale torneranno a emozionare i loro fan italiani. Scopriamo insieme tutti i concerti fin qui confermati.

Elton John

Grandi concerti internazionali in Italia nel 2022

Una lista già molto lunga, ma che potrebbe essere ancora arricchita nelle prossime settimane, e probabilmente anche nei primi mesi del 2022. Un elenco di concerti già attesissimi da centinaia di migliaia di appassionati in tutta Italia. Tra le stelle che torneranno a esibirsi in Italia troviamo Elton John, alle ultime battute della sua carriera dal vivo, ma anche grandi del rock come Red Hot Chili Peppers, Metallica e Green Day, oltre alle superstar del pop come Lorde, Dua Lipa e Shawn Mendes.

Tutti i grandi concerti in Italia nel 2022

Questo l’elenco dei principali concerti di grandi star internazionali finora confermati nell’anno che verrà (tutti i biglietti sono disponibili su TicketOne):

– 8 febbraio Ozzy Osbourne e Judas Priest all’Unipol Arena di Bologna

– 9 febbraio Jethro Tull al Teatro Colosseo di Torino

– 11 febbraio Jethro Tull all’Auditorium di Roma

– 11 febbraio Bryan Adams al Palazzo dello Sport di Roma

– 12 febbraio Bryan Adams al Mandela Forum di Firenze

– 14 febbraio Bryan Adams alla Zoppas Arena di Conegliano

– 16 febbraio The Lumineers al Lorenini District di Milano

– 22 febbraio James Taylor al Teatro Colosseo di Torino

– 24 febbraio James Taylor al Palabruel di Bassano del Grappa

– 25 febbraio James Taylor al Teatro Verdi di Firenze

– 26 febbraio Biffy Clyro all’Alcatraz di Milano

– 27 febbraio Biffy Clyro all’Atlantico di Roma

– 27 febbraio James Taylor all’Auditorium di Roma

– 28 febbraio James Taylor al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Nelly Furtado e Bryan Adams

– 4 marzo Avril Lavigne al Fiera di Padova

– 6 marzo Avil Lavigne al Mediolanum Forum di Milano

– 7 marzo Alvaro Soler al Gran Teatro Geox di Padova

– 8 marzo Alvaro Soler al Fabrique di Milano

– 11 marzo LP al Fabrique di Milano

– 11 marzo The Script al Gran Teatro Geox di Padova

– 12 marzo The Script al Fabrique di Milano

– 15 marzo Skunk Anansie al Fabrique di Milano

– 21 marzo James Blunt al Mediolanum Forum di Milano

– 22 marzo James Blunt alla Kione Arena di Padova

Avril Lavigne

– 2 aprile Sting al Pala Alpitour di Torino

– 2 aprile Shawn Mendes all’Unipol Arena di Bologna

– 3 maggio OneRepublic alla Kioene Arena di Padova

– 4 maggio OneRepublic al Lorenzini District di Milano

– 5 maggio The Chainsmokers al Lorenzini District di Milano

– 6 maggio Dream Theater al Palazzo dello Sport di Roma

– 7 maggio Dream Theater al Mediolanum Forum di Milano

– 8 maggio Dream Theater alla Kioene Arena di Padova

– 18 maggio Eric Clapton al Mediolanum Forum di Milano

– 20 e 21 maggio Eric Clapton all’Unipol Arena di Bologna

– 23 maggio Scorpions all’Arena di Verona

– 25 e 26 maggio Dua Lipa al Mediolanum Forum di Milano

– 28 maggio Dua Lipa all’Unipol Arena di Bologna

Dua Lipa

– 4 giugno Elton John allo stadio San Siro, Milano

– 7 giugno Korn all’Ippodromo San Siro di Milano

– 12 giugno Foo Fighters all’Ippodromo Trenno di Milano

– 15 giugno Green Day all’Ippodromo Snai San Siro di Milano

– 16 giugno Green Day alla Visarno Arena di Firenze

– 16 giugno Lorde all’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 17 giugno Lorde al Castello di Villafranca di Villafranca di Verona

– 17 giugno Muse alla Visarno Arena di Firenze

– 18 giugno Red Hot Chili Peppers alla Visarno Arena di Firenze

– 19 giugno Metallica alla Visarno Arena di Firenze

– 25 giugno Pearl Jam all’Autodromo di Imola

– 27 giugno James Blunt al Festival del Vittoriale di Gardone Riviera

– 28 giugno Alicia Keys al Mediolanum Forum di Milano

– 29 giugno Alice Cooper all’Ippodromo San Siro di Milano

Matt Bellamy dei Muse

– 2 luglio Deep Purple all’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 3 luglio Deep Purple al Bologna Sonic Park

– 4 luglio Nick Cave and the Bad Seeds all’Arena di Verona

– 7 luglio The Chemical Brothers al Summer Festival di Milano

– 8 luglio The Chemical Brothers al Rock in Roma

– 9 luglio The Chemical Brothers al Bologna Sonic Park

– 10 luglio Guns N’ Roses allo stadio San Siro di Milano

– 11 luglio Kiss all’Arena di Verona

– 12 luglio Simple Minds al Teatro Antico di Taormina

– 14 luglio Simple Minds al Teatro D’Annunzio di Pescara

– 15 luglio Simple Minds in piazza Duomo a Pistoia

– 17 luglio Simple Minds alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 18 luglio Simple Minds all’Arena di Verona

– 19 luglio Sting al Parco Ducale di Parma

– 20 luglio Stromae all’Ippodromo Snai San Siro di Milano

– 25 luglio Toto all’Arena di Verona

Guns N’ Roses

– 30 agosto Louis Tomlinson al Roma Summer Fest

– 1° settembre Louis Tomlinson al Teatro Antico di Taormina

– 3 settembre Louis Tomlinson all’Ippodromo Snai di Milano

– 17 ottobre Deep Purple al Mediolanum Forum di Milano

– 5 novembre Bon Iver al Mediolanum Forum di Milano

– 14 dicembre Simply Red al Palazzo dello Sport di Roma

– 15 dicembre Simply Red alla Kioene Arena di Padova

– 16 dicembre Simply Red al Mediolanum Forum di Milano

Di seguito il video di Stars dei Simply Red: