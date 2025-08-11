Concerti indimenticabili a Ferragosto ad Acquapendente

L’estate si anima ad Acquapendente con una serie di concerti che arricchiscono il cartellone “R-Estate ad Acquapendente”, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le realtà locali. Durante la settimana di Ferragosto, piazza Girolamo Fabrizio ospiterà eventi musicali con ingresso gratuito, tutti inizieranno alle 21.30.

Mercoledì 13 agosto, apriranno le danze i Gemelli di Guidonia, il trio formato dai fratelli Acciarino, attivi nel panorama musicale e teatrale. Il giorno successivo, giovedì 14 agosto, sarà Cristiano Malgioglio a calcare il palco, noto per la sua carriera di cantautore e paroliere e per aver collaborato con leggende della musica italiana come Mina e Adriano Celentano.

Venerdì 15 agosto, il palco verrà conquistato dai Musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato il cantautore emiliano nel corso della sua lunga carriera. Durante il concerto, i musicisti rievocano aneddoti e canzoni legate al “Maestrone”. Infine, sabato 16 agosto, si darà spazio al divertimento con un dj set che vedrà protagonisti Renée la Bulgara e Marco Melandri, ex pilota motociclistico ora dj.

Domenica 17 e lunedì 18 agosto, si svolgerà la Caccia al Tesoro organizzata dalla Pro Loco di Acquapendente, con l’intento di coinvolgere i partecipanti in un’avventura ludica.