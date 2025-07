Concerti in Italia: il 2024 tra sogni e grandi incassi

La musica dal vivo sta vivendo un periodo di straordinario successo in Italia, contribuendo significativamente all’economia nazionale. Nel 2024, il settore della musica dal vivo ha generato un indotto di circa 4,5 miliardi di euro, grazie a una crescente domanda di eventi e all’aumento dei costi di produzione, che ha fatto lievitare i prezzi dei biglietti. Il costo medio di ingresso è attualmente di 38 euro, con alcuni eventi che superano i 61 euro.

Gli eventi live non solo arricchiscono i promoter, ma anche i territori che li ospitano. La spesa media del pubblico, considerando viaggio, alloggio e ristorazione, ha raggiunto i 325 euro a persona. Un esempio significativo è il concerto di Taylor Swift a Milano, che ha generato un impatto economico di 180 milioni di euro. Nel 2023, Milano ha guadagnato 400 milioni grazie agli eventi dal vivo, seguita da Roma con 170 milioni e dal Lucca Summer Festival con 77 milioni.

Il 2024 si prospetta eccezionale, con un’estate ricca di concerti. Artisti come Vasco Rossi hanno registrato 12 date sold-out con 60.000 spettatori ciascuna, mentre eventi come gli I-Days a Milano hanno totalizzato 400.000 biglietti venduti, con un ritorno economico di oltre 16 milioni per il festival toscano.

Per il 2025, le previsioni sono altrettanto promettenti. Grandi eventi hanno già avuto luogo, come gli I-Days con artisti di fama mondiale. I prezzi dei biglietti variano dagli 80 euro per i settori standard fino a oltre 300 euro per i pacchetti VIP. In arrivo anche il tour di Ultimo, che ha visto venduti oltre 405.000 biglietti in pochi minuti. Bruce Springsteen, dopo aver rimandato alcune date, è tornato in scena a Milano, con prezzi degli ingressi che partono da 69 euro.