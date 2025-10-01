Concerti in Italia: eventi imperdibili di ottobre

Ottobre segna l’inizio di una stagione concertistica intensa, con una serie di eventi che promettono di attrarre amanti della musica di ogni genere. I teatri e le arene coperte si preparano ad accogliere grandi artisti, rendendo questo mese uno dei più ricchi di concerti.

Il mese comincia il 1° ottobre all’Arena di Verona con Francesco Gabbani, che è attualmente in tour con Dalla tua parte. Due giorni dopo, sarà la volta di Brunori Sas, accompagnato dalla sua orchestra. Olly, reduce dal successo di Sanremo, si esibirà in diverse città: Genova (4-5 ottobre), Bologna (8 ottobre), Milano (10 ottobre), Roma (14-15 ottobre) e Napoli (17 ottobre).

Il 7 ottobre è un giorno atteso per Damiano David, il leader dei Måneskin, che si esibirà al Forum di Milano e al Palazzo dello Sport di Roma il 12 ottobre. Gli OneRepublic torneranno in Italia con concerti il 10 ottobre a Bologna e l’11 a Milano. Patti Smith, icona del rock, sarà infatti alla ChorusLife Arena di Bergamo il 10 ottobre.

Lady Gaga si esibirà al Forum di Milano il 19 e 20 ottobre nel tour mondiale The MAYHEM Ball, presentando brani dal suo nuovo album Mayhem. Per chi cerca un’atmosfera più intima, Niccolò Fabi sarà al Gran Teatro di Padova il 20 ottobre. Claudio Baglioni porterà il suo progetto pianistico Piano di Volo soloTRIS il 27 ottobre a Roma e il 31 ad Agrigento.

Il mese si concluderà con i Modà alla Kioene Arena di Padova (30 ottobre) e Yungblud alla ChorusLife Arena di Bergamo il 31 ottobre. Elodie aprirà il suo Show 2025 il 29 ottobre a Jesolo, per poi esibirsi al Forum di Assago il 31 e il 1° novembre. Anche Alfa, con il suo successo A me mi piace, porterà la sua musica in diverse città.

Le venue dei concerti offrono varie opzioni di trasporto, dal treno all’auto, con l’opzione di utilizzare servizi di mobilità condivisa. Attenzione anche ai mezzi pubblici, poiché potrebbero esserci scioperi nei giorni degli eventi.