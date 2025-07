Concerti imperdibili: Venditti e Mannoia in Abruzzo!

L’estate abruzzese si arricchisce di musica con due grande concerti, protagonisti Antonello Venditti e Fiorella Mannoia. Gli eventi, promossi da Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila e ANCoS Aps Chieti, in collaborazione con Elite Agency Group, si svolgeranno al Parco Villa delle Rose di Lanciano, offrendo al pubblico spettacoli memorabili.

Antonello Venditti si esibirà il 17 luglio, portando sul palco la sua celebrazione musicale “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition”. Questo tour è partito a giugno da Roma, con concerti alle Terme di Caracalla, ed è atteso in diverse location outdoor italiane, comprese le meraviglie del parco abruzzese.

Il giorno seguente, il 18 luglio, sarà il turno di Fiorella Mannoia. La cantante si esibirà con il tour “Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra”, affiancata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Rocco De Bernardis. La sua potente voce si fonderà con gli arrangiamenti orchestrali, promettendo un’esperienza unica sotto il cielo di Lanciano.

Il presidente di Confartigianato, Camillo Saraullo, ha sottolineato l’importanza di eventi culturali come questi per promuovere il territorio e attirare turisti. Anche il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, insieme al consigliere Fernando De Rentiis, ha espresso gratitudine a Confartigianato per questi appuntamenti che coinvolgeranno numerosi spettatori.

I biglietti sono disponibili online attraverso CiaoTickets e TicketOne e in diversi punti vendita.