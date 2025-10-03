Concerti imperdibili in Italia: scopri il programma autunnale

I concerti continuano anche dopo l’estate, con l’arrivo di eventi indoor che offrono nuove opportunità di ascolto a artisti e band. Settembre e ottobre sono mesi ideali per scoprire nuovi talenti e godere di concerti per ogni genere musicale. Ecco alcune delle principali esibizioni in programma in Italia.

Concerti di settembre

Roberto Vecchioni prosegue il suo tour “Tra il silenzio ed il Tuono” con una data al Castello Visconteo di Vigevano. Sempre il 3 settembre, Tony Hadley, ex cantante degli Spandau Ballet, si esibisce all’Esedra di Palazzo Te a Mantova. Diodato sarà in Piazza dei Signori a Vicenza il 4 settembre, mentre Olly porterà il suo tour “La Grande Festa” all’Ippodromo di Milano.

Il 5 settembre si esibiranno Baustelle al Beky Bay di Bellaria-Igea Marina e Tananai all’ippodromo di San Siro a Milano. Alessandra Amoroso sarà all’Arena Sferisterio di Macerata il 6 settembre, e il 11 settembre Rocco Hunt si esibirà alla Reggia di Caserta. Francesco De Gregori sarà alla Reggia di Caserta il 15 settembre e Antonello Venditti all’Arena di Verona il 18 settembre.

Il mese si chiuderà con il concerto dei Negramaro a Palazzo del Turismo di Jesolo il 27 settembre, prima del loro ritorno il 3 ottobre ad Assago.

Concerti di ottobre

Si apre il mese con Francesco Gabbani all’Arena di Verona, seguita da Brunori Sas il 3 ottobre. Olly avrà diverse date in varie città, a partire da Genova il 4 e 5 ottobre. Il 7 ottobre Damiano David dei Maneskin si esibirà al Forum di Assago.

Il 10 ottobre, Onerepublic sarà in Italia presso la Unipol Arena, seguiti da Patti Smith, che si esibirà alla ChorusLife Arena. Lady Gaga porterà la sua musica al Forum di Assago il 19 ottobre. Niccolò Fabi si esibirà il 20 ottobre al Gran Teatro di Padova, mentre Claudio Baglioni chiuderà il mese al Teatro dell’Opera di Roma il 27 ottobre. I Modà saranno in scena alla Kioene Arena di Padova il 30 ottobre.